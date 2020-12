Yassine Ayari: Mechichi n’a pas assuré de protection à Karoui, c’est pourquoi il a été arrêté

Lors de son intervention sur les ondes de radio Express FM, vendredi 25 décembre 2020, le député au sein de l’ARP, Yassine Ayari a expliqué qu’environ les deux tiers des chapitres supplémentaires qui sont approuvés dans la Loi de Finances de 2021, l’ont été au service de certaines parties. Il a également indiqué que le secteur bancaire est aujourd’hui l’un des plus grands lobbies en Tunisie.

Dans le même propos, Yassine Ayari a déclaré que ceux qui dirigent le pays sont ceux qui financent les partis et et qui ont de l’argent. A ce titre, le député a appelé les citoyens à faire pression sur les partis qu’ils avaient élus en les tenant responsables des lois adoptées. Il a ajouté que la mentalité des lobbies et des lois financières doit être combattue par la pression publique.

Par ailleurs, et s’agissant du président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, à l’encontre de qui un mandat de dépôt a été édité, Yassine Ayari a indiqué que le chef du gouvernement Hichem Mechichi ne lui avait pas assuré de protection, et de ce fait, il a été arrêté.

L’invité d’EcoMag a souligné qu’il existe une décision politique claire fondée sur le principe de « celui qui a fait est responsable », à l’instar de ce qui est arrivé au ministre de l’Environnement et des affaires locales dans l’affaire des déchets importés de l’Italie. Yassine Ayari a considéré qu’il s’agit du seul point positif du gouvernement Mechichi.

