Yassine Ayari: Les lobbies contrôlent certains députés et les soumettent à leur service!

Le député à l’Assemblée des représentants du peuple, Yassine Ayari a déclaré lors du programme EcoMag du vendredi 25 décembre 2020, que quiconque veut spolier en Tunisie s’achète un parti, des députés, ou un bloc afin qu’ils changent la loi en sa faveur et rédigent une législation en fonction de celle-ci.

Il a ajouté que ce type de manœuvre était déjà en place depuis 2014, notant que le lobby économique influence les parlementaires ainsi que les médias. Yassine Ayari a expliqué, par la même qu’il y avait des noms dont il était interdit de parler dans les médias, notant que de nombreux de ces derniers lui avaient demandé de ne pas évoquer le nom de l’homme d’affaire Marouen Mabrouk lors de ses interventions médiatiques.

L’invité d’EcoMag a également souligné que le lobby économique fait pression sur les médias à travers la publicité en vue de ne pas évoquer certains hommes d’affaires dans ces mêmes médias. Il a indiqué que le chapitre sur la réduction des taxes sur les yachts dans la Loi de Finances de 2021 a été développé spécifiquement au profit d’une personne en particulier.

Selon Yassine Ayari, les lobbies font de même pression sur les députés dans le but de faire voter les chapitres qu’ils veulent et légaliser ainsi certaines de leurs affaires. Il a dénoncé la couverture des lobbies par les médias et les représentants, ajoutant que ces lobbies s’opposent à la concurrence d’une autre partie et ferment le marché et le secteur aux concurrents.

Le député a ajouté que c’était une question courante avant la révolution, ajoutant que les lobbies qui contrôlent un secteur ne se développent pas et n’améliorent pas leurs produits et ont l’intention de fermer le secteur par la législation ou en fermant la porte du financement.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/434261617707215