XIAOMI dévoile les successeurs de sa Gamme Best-Seller REDMI 9 SERIES

Le géant chinois XIAOMI continu à poursuivre l’excellence en maintenant son succès populaire en termes de prix, performance et design.

Il s’agit bien de Smartphones entrée de gamme pratiques et fiables qui répondent aux besoins quotidiens des jeunes actifs, à des prix honnêtes.

Après le lancement réussi des 2 Smartphones REDMI 9 et REDMI 9A en Juillet et Août, Xiaomi se prépare pour introduire le tout dernier Smartphone de la fameuse série 9 ; Le Redmi 9C en Septembre 2020.

En savoir plus sur les caractéristiques de la série 9 de XIAOMI :

La légende Chinoise propose le REDMI9A, REDMI9 et REDMI 9C à des prix imbattables suite à une baisse de prix qui a touché toute la gamme, à l’occasion du 10ème anniversaire de cette marque.

Les 3 modèles sont munis d’un large écran de 6,53’’ Dot drop certifié par l’institut Allemande contre l’émission de la lumière bleu nocive à la vision, pour une expérience de visionnage immersive et confortable. Ils sont équipés tous d’une batterie massive, à partir de 5000mah qui comblera les utilisateurs désireux de ne pas être à court de batterie en fin de journée, sans oublier bien sûr leur design à la fois chic et trendy .

Le REDMI 9 est doté d’une caméra quadruple pour capter vos belles photos, d’un afficheur incassable grâce à sa matière Gorilla Glass 3 et d’un fast charge de 18W pour une autonomie de longue durée. Il est aussi équipé d’un processeur de haute performance MTK Helio G80 pour les geeks de gaming.

Le REDMI 9A et 9C viennent avec la version MIUI12 Préinstallée, c’est la surcouche Android qui apporte plus de sécurité en termes de vie privée, qui améliore la gestion des fenêtres flottantes et qui offre de très jolis thèmes de l’espace fournis par la Nasa.

Le REDMI 9A, le moins cher de sa gamme, est muni d’une caméra principale de 13MP renforcée par l’IA tel que le palm shooter, la reconnaissance faciale et les effets vidéo tels que le kaléidoscope. Il est également équipé d’un processeur MTK Helio G25.

Le REDMI 9C est muni d’un processeur performant MTK Helio G35 et d’une triple caméra optimisée par l’IA qui peut saisir rapidement et facilement des images nettes et claires dans une variété de situations.

Le Redmi 9C sera disponible à partir du 10 septembre 2020 , ne ratez pas vos chances d’avoir le Smartphone Ultime pour votre vie connectée.

Il est important de noter que les Smartphones Xiaomi officiellement distribués sur le marché, ont sur leurs paquets le sticker imprimé du distributeur officiel de la marque, PRO2I