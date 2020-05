Washington dit avoir « des preuves significatives » sur la provenance du Coronavirus.

Les États-Unis disposent de « preuves significatives » que le nouveau coronavirus s’est propagé depuis un laboratoire de Wuhan, en Chine, mais n’ont « pas de certitude », a déclaré ce mercredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Interrogé lors d’une conférence de presse sur les propos de différents hauts responsables américains, qui divergent sur ce sujet-clé, le secrétaire d’État a assuré qu’il n’y avait aucune incohérence : « Nous n’avons pas de certitude, et il y a des preuves significatives que cela vient du laboratoire, ces déclarations sont toutes les deux vraies ». Sur un autre plan le président américain, Donald Trump a déclaré qu’il poursuivra, pour une durée indéterminée, avec sa « task force coronavirus » pour lutter contre la pandémie et rouvrir le pays sur le plan économique. Il l’a annoncé sur Twitter ce mercredi, après avoir suggéré la veille qu’il voulait constituer une équipe complètement différente pour la reprise économique. L’équipe coronavirus existante est menée par le vice-président Mike Pence.

Trump a abandonné l’idée d’une équipe différente, ce mercredi. Il a déclaré que l’équipe actuelle a fait un travail « fantastique » et va continuer à se concentrer sur la santé, avec l’accent mis sur les vaccins et les remèdes, et l’ouverture du pays. Selon le président américain, des gens peuvent rejoindre ou quitter l’équipe, mais il n’évoque pas de dissolution complète.