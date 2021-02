Walid Fehri: Soupçons de corruption au sein de l’une des Caisses sociales

Le conseiller juridique de l’Institut national de la lute contre la corruption, Walid Fehri a confirmé aujourd’hui, 11 février 2021, lors de son intervention dans le programme Ecomag, à propos d’un soupçon de corruption dans l’un des fonds sociaux, que l’Inlucc avait renvoyé au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis afin de sceller ses travaux concernant le dossier.

Walid Fehri a souligné que les soupçons sont liés à des recrutements faits par favoritisme et à l’exploitation du domaine public d’une manière autre que celle qui lui est désignée. S’y ajoute l’exploitation de l’excédent financier, qui ne fait pas partie des prérogatives de la Caisse sociale, objet des soupçons de corruption, et qui a été orienté vers des projets inutiles et inappropriés ainsi que pour des pots-de-vin.

L’invité d’Ecomag a parlé de collusion entre les parties à l’intérieur et à l’extérieur de la Caisse, notant qu’il y a des concours qui sont mis en place sur mesure. Il a considéré que si les mesures qui s’imposent ne sont pas prises afin de mettre un terme à ces faits, ces dépassements risquent de se proliférer.