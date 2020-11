Walid Ben Salah : Nous risquons de perdre 27 mille emplois dans le tourisme si rien n’est fait!

L’expert-comptable, Walid Ben Salah a annoncé, sur les ondes de radio Express FM, vendredi 6 novembre 2020, qu’il faut comprendre que la crise que traverse le secteur touristique en Tunisie n’est pas récente sachant qu’en tant que secteur tertiaire, il est bien plus exposé aux chocs hexogènes. « C’est un secteur vulnérable qui a besoin d’importants financements, et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a le plus de dettes envers les banques et qui s’élèvent à 4000 millions de dinars » a expliqué Walid Ben Salah avant d’ajouter que selon les derniers chiffres, le nombre des nuitées enregistrées en 2020 a été de 5 millions contre 25 millions en 2018 et 2019, soit une baisse de plus de 80%.

En outre, le taux d’occupation dans le secteur touristique en 2020 n’a été que de 7% alors qu’il s’est établi à 35% en 2019. Selon une étude faite par la FTH, Il y a un risque de perte de près de 27 mille emplois dans le secteur si aucune mesure de sauvetage ne sera mise en place de surcroît après la deuxième vague du Covid-19, a indiqué Walid Ben Salah. Et d’ajouter que le pays qu’il existait avant un excédent de la balance des services qui régulait à quelque endroit le déficit de la balance commerciale, toutefois, en 2020, cet excèdent est devenu également un déficit assorti d’une chute des entrées en devises de moins de 50%.

