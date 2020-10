Walid Ben Salah : Le recours au marché international sera le seul possible pour la Tunisie

Walid Ben Salah a indiqué, mardi 20 octobre 2020, au micro de radio Express FM, qu’il a été prévu dans le cadre du PLF au titre de 2021, une sortie sur le marché international pour 10,3 milliards de dinars. Il a ajouté que dire que cette sortie sera le dernier recours n’est pas tout à fait exacte lorsque l’on se base sur ce qui a été prévu dans le PLF2021. « Je dirai qu’il s’agit du seul recours possible et non pas juste le dernier. Car le pays n’a pas la possibilité d’avoir d’autres recours que celui-ci » a expliqué Walid Ben Salah.

L’expert-comptable a ajouté que dans le cas où le gouvernement réussit ses négociations avec le FMI et fini par obtenir son soutien financier, cela lui facilitera la sortie sur le marché international. En effet, le fait de pouvoir obtenir des appuis de la part des bailleurs de fonds internationaux à l’instar du FMI, la Banque Mondiale, la BAD et l’Union européenne, cela enverra un message positif à l’adresse des investisseurs étrangers. « Toutefois, le montant de ladite sortie est assez important, sachant que par le passé nous n’avons pas réussit à en obtenir autant, cela dénote de la difficulté de cette sortie. Aussi, nous n’avons pas encore démarré un programme avec le FMI et nous n’avons aucune garantie Etat comme cela a été le cas avec les Etats Unis d’Amérique. Enfin, nous avons une notation souveraine en baisse et ce n’est pas encore fini au regard de la dégradation des finances publiques et autres » a expliqué Walid Ben Salah.

Nadya Bchir