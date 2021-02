Walid Belhaj Amor: La Tunisie se rapproche de plus en plus du scénario grec

Walid Belhaj Omar, vice-président de l’Institut arabe des chefs d’entreprise, a confirmé aujourd’hui 10 février 2021 lors de son intervention dans Ecomag, au sujet de la crise financière que pourrait connaître le pays, que tous les scénarios sont possibles, et l’hypothèse la plus probable dans ce sens est le scénario grec. Cela est d’autant plus vrai que le ministre des Affaires sociales a déclaré que 46 accords ont été signés concernant la masse salariale à un moment où l’on connaît un déficit budgétaire initial de 10 milliards de dinars.

En outre, l’invité d’Ecomag a ajouté que l’État affirme qu’il est en mesure de financer ledit déficit, or, selon cette démarche, le scénario grec se profile de plus en plus et il est basé essentiellement sur le principe de la tutelle complète du Fonds monétaire international. « Ce qui signifie que nous aurons besoin de fonds qu’il est possible d’encaisser chaque mois, avec l’imposition d’une réduction des salaires, des retraites en de la vente des actifs » a expliqué Walid Belhaj Amor.

Et de souligner que les entreprises connaissaient des difficultés avant même la crise sanitaire, en plus d’une croissance faible, qui provient relativement du secteur privé. Mais il y a des secteurs qui se sont détériorés davantage, et d’autres qui se sont améliorés. L’indice de production en 2020 a diminué de 5,3%, il est de même possible dire que tous les secteurs ont été touchés à l’exception de l’industrie alimentaire, a-t-il déclaré.