Walid Bel Haj Amor (IACE) : Je suis contre le confinement général et il faut des vraies actions!

Intervenu dans le cadre de l’émission Expresso du lundi 5 octobre 2020, le vice-président de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, Walid Bel Haj Amor a indiqué que l’allocution du chef du gouvernement, Hichem Mechichi donnée le samedi soir, a apporté davantage de questions que des réponses. Il a ajouté que les jours à venir sont capables de montrer à quel degré les nouvelles mesures annoncées par le chef du gouvernement seront appliquées. Dans le même propos, Walid Bel Haj Amor a estimé que la disposition concernant l’établissement de la double séance unique intervient dans le but de réduire le flux des personnes à l’extérieur notamment au niveau du transport public. « La question qui se pose à ce stade est quel est le rendement attendu au niveau du travail qui se fait dans les administrations? En effet, si par exemple un employé ne peut avancer sur un dossier ou une tache en raison de l’absence de son collègue qui est programme sur la seconde séance, cela risque d’entraîner des retards » s’est interrogé le vice-président de l’IACE. Toujours sur la question du transport, Walid Bel Haj Amor s’est également interrogé sur le fait de ne pas encourager certaines initiatives comme le co-voiturage afin de réduire la fréquence des voyageurs au niveau du transport public.

Par ailleurs, le vice-président de l’IACE a expliqué que dans le cas où le non respect des gestes barrières se poursuit, le pays se retrouvera dans l’obligation de décider à nouveau d’un confinement général, ce qui n’est pas du tout recommandé. « Au sein de l’IACE, nous avons travaillé sur la question du coût du confinement. L’impact de ce dernier a été très élevé et a touché les plus vulnérables » a ajouté Walid Bel Haj Amor avant de se demander ce qui a pu bien se passer entre la période de juin à octobre, soit à parti de l’ouverture des frontières, en l’occurrence au niveau du renforcement des équipements médicaux au sein des hôpitaux publics afin de faire face à cette deuxième vague. « Toutes les entreprises ont participé au fonds 1818, et nous attendons encore des précisions quant à son sort. Et puis où sont passés les ressources humaines dont on dit qu’il y a un manque criard? » a souligné l’invité d’Expresso ajoutant que les solutions existent mais elles ne sont pas appliquées.

Dans un autre registre, le vice-président de l’IACE a indiqué que le manque en matière de ressource humaine n’est pas justifié car selon les chiffres, celles du domaine paramédical diplômée depuis 5 et 6 ans n’a toujours pas été recrutée. Il a ajouté par ailleurs que ce qui était attendu de la part du chef du gouvernement n’est pas une simple allocution annonçant une batterie de mesures mais de montrer qu’il a la situation sous contrôle et qu’il sait où il va. « C’est cette orientation qui peut rassurer les citoyens et les faire croire en la démarche adoptée par Hichem Mechichi » surenchérit Walid Bel Haj Amor concluant que le plus important reste l’application des mesures décidées et de manière effective : « Notre problème principal en Tunisie demeure la non application des mesures et des règles. Il faut des actions, des vraies pour éviter le confinement général car personnellement je suis contre celui-ci! »

Nadya Bchir