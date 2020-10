Wafa Makhlouf : Le CEED a accompagné 1300 entrepreneurs en 5 ans

Wafa Makhlouf, Directrice exécutive de CEED Tunisie est intervenue, jeudi 8 octobre 2020, sur les ondes de radio Express FM, que l’association a su s’adapter très rapidement aux nouveaux impératifs survenus dans le cadre de la crise du Covid-19. Elle a expliqué que le CEED a su répondre à des besoins extraordinaires exprimés par les entreprises, et ce, à l’instar de l’organisation des formations à distance. Cependant, dans certaines régions, la présence dans le cadre de ces formations à baissé de 80% pour des raisons matérielles comme l’absence de connexion Internet. « En outre, nous avons essayé de collecter toutes les données portant sur les mesures d’aide annoncées par le gouvernement au profit des entreprises sinistrées afin de les simplifier au mieux » a expliqué Wafa Makhlouf avant d’ajouter que la particularité de cette année a été de distribuer les certificats de graduation en se déplaçant dans les régions, car il n’était pas possible d’organiser la cérémonie annuelle comme à l’accoutumée.

Par ailleurs, la Directrice exécutive de CEED a indiqué qu’au bout de 5 ans de programme, d’importantes réalisations ont pu être faites. Aujourd’hui, la focalisation se fait sur deux nouveaux programmes à savoir : la fintech et « We inspire ». Ce dernier est financé par l’Union pour la Méditerranée et représente un programme intéressant pour la femme entrepreneur. Quant au programme de fintech, 10 start-up ont pu en profiter et la deuxième cohorte sera lancée cette année, selon Wafa Makhlouf qui conclut : »16 personnes ont formé une équipe qui a accompagné les entreprises, plus de 1300 entrepreneurs dans 18 gouvernorats ont bénéficié du programme CEED, plus de 1000 emplois créés et maintenus dans les régions. »

Interview : Wafa Makhlouf est la directrice exécutive de CEED TUNISIA#Expresso Publiée par Express FM sur Jeudi 8 octobre 2020

