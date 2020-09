Voix et Leadership des Femmes : Une enveloppe de 1,8 millions de dinars au profit des organisations tunisiennes de défenses des droits des femmes.

Oxfam est une organisation internationale non-gouvernementale dont le mandat est la lutte contre les injustices et la pauvreté à travers le monde ; basée en Tunisie depuis 2012, elle lance aujourd’hui un appel à manifestation d’intérêt auprès d’associations de défense des droits des femmes, afin de les appuyer dans leur combat contre les discriminations que subissent les femmes tunisiennes.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des Femmes, avec l’appui financier d’Affaires Mondiales Canada, qui vise à contribuer à améliorer la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que le progrès de l’égalité entre les genres en Tunisie.

Selon Amal Yaacoubi , coordinatrice du projet, « Voix et Leadership des Femmes est une initiative ambitieuse qui s’inscrit dans la vision d’Oxfam en matière de justice de genre. C’est aussi une opportunité pour faire progresser les droits des femmes et des filles ainsi que de promouvoir l’égalité des genres ».

L’appui aux organisations de défense des droits des femmes (ODDFs) s’étale sur trois années et se décline essentiellement sur deux volets différents mais complémentaires. Le premier volet consiste à renforcer les capacités institutionnelles/organisationnelles et la pérennité financière des ODDFs pour les accompagner dans la pérennisation de leurs structures. Le second a pour but d’accompagner ces associations dans la mise en œuvre de programmes en faveur de l’égalité des genres et du renforcement du pouvoir des femmes et des filles.

L’accompagnement financier se fera par le biais d’un premier fonds intitulé « le fonds pluriannuel » d’une enveloppe de près de 1,8 millions de dinars. Ce fonds propose un financement allant de ~230 000TND à ~260 000TND par ODDF sélectionné, pour une période pouvant aller jusqu’à 3 années.

Dix organisations au total seront appuyées financièrement à travers ce fonds. Afin de bénéficier d’un financement, les organisations devront remplir un ensemble de critères d’éligibilité bien définis et détaillés dans l’appel.

La sélection des projets à financer se fera à travers plusieurs étapes qui consisteront en une présélection des ODDFs à partir du 14 octobre, un accompagnement des organisations dans l’élaboration de leurs propositions complètes jusqu’au 23 octobre, enfin une sélection finale qui aura lieu le 28 octobre. Le démarrage du fonds pluriannuel est prévu pour novembre 2020.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés exclusivement par courriel à l’adresse [email protected] avant le 07 octobre 2020 à 23h59. Seuls les dossiers envoyés dans le délai requis à cette adresse courriel seront examinés.

Les documents de l’appel sont disponibles sur ce lien

Pour plus d’informations veuillez nous contacter sur l’adresse [email protected]