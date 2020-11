Voici les solutions permettant de combler le déficit budgétaire 2020 selon Ali Koôli

« Voici comment nous comptons combler le déficit budgétaire au titre de l’année 2020 : 3 milliard de dinars ont été obtenus auprès des marchés internationaux. 4 milliard de dinars seront rendus par l’Etat aux banques de la place, et cela représente des fonds qu’il est possible d’en disposer à nouveau via de nouvelles dettes internes. Reste environ 3,5 milliard de dinars, ils seront financés par la Banque centrale de Tunisie« , voici ce qu’a déclaré le ministre de l’Economie des Finances et de l’appui à l’investissement lors de son passage sur les ondes de radio Express FM, mardi 3 novembre 2020.

S’agissant du risque de faillite que court la Tunisie, Ali Koôli a indiqué que ceux qui font ce type de déclaration sont des irresponsables. Il a expliqué à cet effet, qu’il existe des indicateurs qui renseignent sur une l’existence de risque de faillite ou non. A titre d’exemple, si réellement la Tunisie courait un risque de faillite, la BAD n’aurait pas donné son accord, il y a de cela un mois, sur la contraction d’un crédit avec un taux d’intérêt de moins de 1%. »C’est également la même chose en ce qui concerne l’UE qui nous a prêté à moins de 1%. Nous devons être réalistes et responsables. La situation de la Tunisie est difficile et ce, depuis le mois d’août où nous avons connu une baisse des recettes fiscales et non fiscales. Cependant, nous avons réussi à renverser la tendance à travers certaines mesures et cela a permis de réaliser une amélioration des recettes fiscales de 2 milliard de dinars. »

