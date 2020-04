Vivo Energy Tunisie et ses employés, engagés dans la lutte contre le COVID-19

Tunis, Jeudi 16 Avril 2020 Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie vient de lancer en partenariat avec le Ministère de l’éducation la nouvelle version 100% online de son programme « 1000 Kelma w Kelma ».

Depuis le début de la crise sanitaire que nous vivons à l’échelle internationale, Vivo Energy Tunisie a décidé de réinventer ce programme avec l’objectif de doter les élèves, contraints d’être confinés, d’une plateforme visant à développer le goût de la lecture chez eux, et à leur permettre d’acquérir des compétences d’expression orale et écrite.

Sur la plateforme www.1000Kelmawkelma.tn, les élèves peuvent lire des livres en ligne, participer à des « Lives » avec des instituteurs et écrire des histoires et des contes !

Avec une navigation ergonomique, la plateforme est composée de trois modules :

Une bibliothèque en ligne avec plus d’une centaine de livres en trois langues que les élèves peuvent non seulement lire mais aussi résumer sur un cahier virtuel.

Des séances en direct sous forme de « Lives » interactifs, réguliers et déployés en utilisant le système de visio-conférence par des enseignants formés à cet effet.

Une compétition d’écriture de contes autour de trois thématiques s’inscrivant au cœur de la situation actuelle : l’entraide et la solidarité en temps de crise, l’hygiène et la sécurité, et l’enseignement en ligne.

« Depuis le lancement officiel de 1000 Kelma W Kelma 100% Online, nous avons noté avec beaucoup de fierté, l’intérêt porté par les enfants à la plateforme et aux échanges qu’elle a réinstaurés entre élèves et enseignants tous venus de diverses régions en Tunisie ! » a déclaré Sonia Dammak, Directrice Communication de Vivo Energy Tunisie. Et d’ajouter : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir en partenariat avec le Ministère de l’éducation des espaces virtuels dédiés à la lecture et à l’échange en ces circonstances particulières »

Il est à noter que le programme 1000 Kelma w Kelma, développé en 2017, a été déployé en plusieurs phases. Il a porté, dans un premier temps, sur l’aménagement d’espaces dédiés à la lecture dans 25 écoles, touchant près de 2000 élèves et une trentaine d’enseignants, sur tous les gouvernorats de Tunisie. Chacun de ces espaces offre plus de trois cents titres à lire en trois langues (arabe, français et anglais) fournis par la Maison Yamama d’Édition et de Diffusion, ainsi qu’un espace d’échange et de développement de compétences des enfants.

« 1000 Kelma w Kelma » fait partie intégrante des programmes de responsabilité sociétale que Vivo Energy Tunisie a activés dès le début de la crise sanitaire, en les orientant davantage vers les priorités nationales actuelles, tout en restant dans le cadre des thèmes sur lesquels travaille le groupe Vivo Energy notamment l’éducation et l’entrepreneuriat.

En effet et dans un élan de solidarité habituel, les employés de Vivo Energy Tunisie ont contribué au Fond National de lutte contre le Covid-19. La somme qui a été ainsi collectée a été plus que triplée ; dans un geste symbolique d’engagement société-employés.

Aussi, et toujours dans la thématique « éducation », Vivo Energy a lancé en partenariat avec Injaz Tunisie le premier « Innovation Camp 100% Online ». Innovation Camp est l’un des programmes phares de Injaz Tunisie. Il est normalement organisé sous forme de workshop d’une demi-journée visant à développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, en engageant la réflexion autour d’une problématique donnée. Déployé sous forme de visioconférence, par des cadres de Vivo Energy, Innovation Camp 100% Online a porté sur la thématique du E-Learning et a vu la participation de plus de 40 étudiants. Il est le premier d’une série de programmes adaptés au format « visioconférence » qui sont en cours déploiement en partenariat entre Vivo Energy et Injaz Tunisie.

Par ailleurs, Vivo Energy Tunisie a coordonné avec le Ministère de la santé afin d’assurer un don d’équipements de protection individuelle au personnel médical dans un geste responsable de contribution à la préservation de la santé des blouses blanches qui n’épargnent aucun effort pour lutter contre le COVID-19. M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a réitéré l’engagement de la société dans cette situation sans précédent : « Depuis le début du confinement, toutes les équipes de Vivo Energy Tunisie qu’elles soient sur les lieux de travail habituels ou en télétravail, se sont déployées afin d’assurer la continuité des activités ». Et d’ajouter « En parallèle, nous nous sommes focalisés à mettre en place des programmes adaptés de responsabilité sociétale, à même d’apporter notre contribution en ces temps difficiles ; Je suis ravi de l’engagement des employés de la société dans un contexte qui a besoin, plus que jamais, de la solidarité de tous! »

A propos de Vivo Energy

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l’ouest, de l’est et du sud de l’Afrique. Le Groupe possède un réseau de 2100 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant. Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l’électricité, le transport et la manufacture. Le carburant d’aviation est vendu à ses clients sous la marque Vitol Aviation.

La société emploie environ 2700 personnes et dispose d’une capacité de 1 081 000 de m3 pour le stockage de carburant. La coentreprise du Groupe, Shell and Vivo Lubricants B.V., approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell et possède des installations de mélange annuel d’environ 158 000 tonnes, dans des usines situées dans six pays (Ghana, Guinée, Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc et Tunisie).