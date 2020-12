Vivo Energy Tunisie et l’Ecole Polytechnique de Tunisie inaugurent M le Premier Coworking Space fruit d’un partenariat Entreprise-Université

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et l’Ecole Polytechnique de Tunisie, viennent d’inaugurer le premier Coworking Space en université, développé dans le cadre du partenariat entre les deux institutions. La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Mme Lilia El Amraoui, Directrice de l’Ecole Polytechnique de Tunisie et M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie, ainsi que quelques invités, protocole sanitaire COVID-19 oblige.

Ce nouveau Coworking Space a été conçu et développé pour être un espace de travail et de partage entre les élèves ingénieurs de l’Ecole Polytechnique de Tunisie. Il leur permet en effet de travailler en équipe sur des projets et des activités génératrices de valeur, mais également d’organiser des projections, des conférences en présentiel ou en ligne, de « brainstormer » et même d’entreprendre en groupe ! Intégrant des espaces de réunions formelles et informelles, de multiples espaces individuels. Il dispose de tout le matériel informatique nécessaire au bon déroulement des projets des étudiants : vidéoprojecteur et équipement de reprographie tous deux à la pointe de la technologie. Le Coworking Space de l’Ecole Polytechnique de Tunisie offre ainsi aux élèves ingénieurs de belles opportunités d’échange et de travail collaboratif.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des programmes de Responsabilité Sociétale de Vivo Energy, focalisé sur trois thèmes centraux : l’éducation et l’encouragement à l’entrepreneuriat, la sécurité routière et l’environnement. Il s’agit là en effet, de contribuer concrètement au développement des compétences des jeunes afin de mieux les préparer au monde de l’entreprise.

Le coworking space de l’école Polytechnique s’étend sur une superficie totale de 100 m2 et est aménagé de façon ergonomique afin de procurer aux étudiants une ambiance de travail confortable et une expérience collaborative à grande valeur ajoutée. Cet espace pourrait également abriter des évènements organisés par l’Ecole Polytechnique et impliquant aussi bien ses élèves ingénieurs que des étudiants d’autres institutions universitaires.

Mme Lilia El Amraoui a déclaré : « Je suis très heureuse que notre partenariat avec Vivo Energy aboutisse à la concrétisation de ce Coworking Space. C’est un projet qui permettra à nos chers Étudiants et Doctorants d’avoir accès à un espace convivial et chaleureux et surtout propice au développement de leur savoir, savoir-faire et savoir-être, en solo ou en groupe. »

Pour sa part, M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a souligné : « nous sommes ravis d’inaugurer aujourd’hui le premier Coworking space développé en partenariat entre une institution d’enseignement supérieur et une entreprise. Nous croyons beaucoup aux potentialités des jeunes et à l’intérêt de ce genre d’initiatives dans leur développement. Tous les ingrédients du succès sont là et c’est un vrai privilège de pouvoir contribuer à l’éclosion des talents parmi les futurs polytechniciens. »

Mme Sonia Dammak, Directrice de la Communication à Vivo Energy Tunisie, fière de cet accomplissement a déclaré : « Mettre à la disposition des élèves ingénieurs un espace propice à la collaboration et à l’entrepreneuriat est en parfaite adéquation par rapport à nos orientations en matière de responsabilité sociétale. Nous les accompagnerons dans l’activation de leur nouveau Coworking Space pour qu’ils en tirent le plus de valeurs et qu’ils en profitent au mieux. »

Ce nouveau Coworking Space a pour vision de devenir une plateforme d’échange intra-universitaire, un lieu de partage d’expériences avec les professionnels et un espace propice à la créativité et au développement d’idées et de projets.