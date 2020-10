Vivo Energy souligne l’importance de l’amélioration continue de la sécurité

Vivo Energy, le leader pan-africain de la distribution et du réseau de stations-service Shell, ainsi que des carburants et lubrifiants de la marque Engen, a organisé sa Journée annuelle de la Sécurité. L’ensemble du Groupe était impliqué, pour renforcer l’importance de la Santé, de la sécurité, de la sûreté, de l’environnement et de la qualité (Health Safety Security Environment and Quality, HSSEQ) au sein de Vivo Energy.

La Journée de la Sécurité est l’occasion pour tous les employés et contractants de Vivo Energy de recentrer leur attention sur l’importance du HSSEQ. Cette année, l’évènement avait pour thème : « La sécurité : les actions comptent ». Les équipes ont été invitées à réfléchir aux raisons de l’importance de la sécurité pour eux et à expliquer comment ils ont changé leurs comportements, leurs systèmes et leurs processus pour améliorer le HSSEQ sur leur lieu de travail.

En juillet, Christian Chammas, le Président Directeur Général du Groupe, a invité tous les employés à envoyer des exemples d’initiatives d’amélioration de la sécurité. Près de 400 candidatures ont été envoyées, démontrant l’intérêt que portent les employés de Vivo Energy à la sécurité. Les équipes de direction de chacune des sociétés Vivo Energy ont ensuite sélectionné le meilleur exemple d’amélioration de la sécurité pour leur pays. Elles l’ont ensuite présenté et communiqué au Groupe, afin de démontrer comment « Les actions comptent » en matière de sécurité, dans le but d’encourager les collaborateurs à adopter ces initiatives d’amélioration du HSSEQ sur leurs propres lieux de travail.

Grant Bairstow, Directeur du HSSEQ pour le Groupe Vivo Energy, a déclaré à propos de la Journée de la sécurité : « La sécurité est un élément essentiel qui fait partie intégrante de tout ce que nous faisons chez Vivo Energy. Elle demeure une priorité absolue dans l’ensemble de l’entreprise pour tout le personnel et tous les contractants. Étant donné que de nombreux employés sont en télétravail en raison de la COVID-19 et qu’ils passent donc moins de temps sur leur lieu de travail, il est particulièrement important que la Journée de la sécurité 2020 communique avec les employés sur les thèmes du HSSEQ. »

Outre le partage par les employés de leurs initiatives d’amélioration de la sécurité, chaque pays a développé un programme d’activités pour rappeler à ses employés de se concentrer sur le HSSEQ, dont le point culminant a été une série d’évènements principalement virtuels mais aussi présentiels cette semaine.

Vivo Energy Tunisie a organisé un évènement virtuel qui a duré deux heures avec des présentations, des live streaming à partir des différents sites opérationnels où tous ceux et celles qui y ont contribué à l’amélioration concrète de la sécurité ont été reconnus sous les yeux bienveillants de leurs collègues connectés sur l’évènement. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de la journée de la sécurité 2020 de Vivo Energy Tunisie, un événement exceptionnel réunissant pour la première fois plus de 145 collaborateurs basés sur toutes les différentes régions de la Tunisie, simultanément !

Mohamed Bougriba, Directeur Général Vivo Energy Tunisie a déclaré : « Nous avons pour ambition ultime de développer une culture de la sécurité de classe mondiale, dans le cadre de laquelle le HSSEQ est entièrement intégré aux méthodes de travail de toutes les parties prenantes de Vivo Energy Tunisie. Alors que la sécurité est intégrée à l’ensemble de la société, notre Journée annuelle de la Sécurité est un moment privilégié permettant à toutes nos équipes de prendre le temps de réfléchir sur les raisons de l’importance de l’action et de partager avec tous les actions mises en place afin d’atteindre notre objectif « Zéro Accident » : ne pas nuire aux personnes et minimiser l’impact sur l’environnement. »

La priorité de Vivo Energy est, et a toujours été, la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients et des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités. Cette priorité est d’autant plus difficile à réaliser dans le cadre de la COVID-19 qui a impacté le monde entier cette année. Bairstow a conclu au sujet de la réponse HSSEQ de Vivo Energy à la pandémie de COVID-19 : « Dès le début de la pandémie de COVID-19, nous avons agi rapidement et de manière décisive, mettant en œuvre dans l’ensemble de Vivo Energy une série de mesures de prévention et de protection en matière de santé et de sécurité.

En tant que fournisseur de produits essentiels pour nos marchés, nous avons maintenu l’approvisionnement, que ce soit dans notre réseau de stations-service ou pour nos clients commerciaux. Nous continuons à veiller à ce que les équipements appropriés de protection individuelle soient disponibles. Nous poursuivons le dépistage, les procédures de nettoyage et la fourniture d’installations dans nos stations-service et nos dépôts pour limiter le risque d’infection. »

Vivo Energy poursuit ses efforts pour atteindre ses objectifs en terme de HSSEQ, afin de continuer à progresser et d’être encore et toujours la société d’énergie la plus respectée d’Afrique.