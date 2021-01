Virus: La France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l’Union européenne.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



– L’UE instaure un contrôle des exportations des vaccins



Critiquée pour la lenteur des vaccinations, l’UE impose à partir de samedi des garde-fous aux exportations de vaccins anti-Covid pour garder le contrôle des doses qui lui sont destinées, un dispositif dénoncé par l’OMS.

– mais renonce à y inclure l’Irlande du Nord

Bruxelles a indiqué vendredi renoncer à inclure l’Irlande du Nord dans le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins annoncé plus tôt dans la journée, après les critiques britanniques lui reprochant de compromettre les accords passés dans le cadre du Brexit sur l’île d’Irlande.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avait notamment exprimé à la présidente de la Commission européenne ses « graves préoccupations » à ce sujet.

– Prochaine arrivée du vaccin chinois au Pérou



Un premier lot d’un million de doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm contre le Covid-19 arrivera à Lima le 9 février, et permettra de protéger 500.000 personnes, a annoncé le gouvernement péruvien vendredi.

– Les restaurants new-yorkais pourront rouvrir en intérieur à la Saint-Valentin



Les restaurants new-yorkais, qui ne pouvaient plus servir de clients en intérieur depuis mi-décembre, devraient pouvoir rouvrir pour la Saint-Valentin, le 14 février, grâce au recul de la pandémie, a annoncé vendredi le gouverneur Andrew Cuomo.

– Troisième vaccin pour l’UE



L’Agence européenne des médicaments a approuvé vendredi l’utilisation dans l’Union européenne du vaccin AstraZeneca/Oxford contre le Covid-19, à partir de 18 ans, affirmant que le vaccin est également adapté aux personnes âgées.

L’autorité vaccinale allemande a réitéré sa recommandation de ne pas l’autoriser pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le vaccin est le troisième à obtenir le feu vert de l’EMA après ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna.

– Appel du patron de l’OMS en faveur des pays pauvres

Le patron de l’OMS a appelé vendredi à ne pas répéter les erreurs du passé et abandonner les pays pauvres en attendant que les riches vaccinent leurs populations.

– Restrictions en France



La France va fermer à partir de dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l’Union européenne, « sauf motif impérieux », afin d’essayer de freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex.

Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2, « c’est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage », seront fermés en France dès ce dimanche, a-t-il ajouté.

– Plus de 2,19 millions de morts



La pandémie a fait plus de 2,19 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi par l’AFP à partir de sources officielles. Plus de 101,4 millions de cas d’infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (436.217), suivis du Brésil (222.666), du Mexique (155.145), de l’Inde (154.010) et du Royaume-Uni (103.126).

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

– Dernière étape avant une production du vaccin d’AstraZeneca au Brésil



Le laboratoire britannique AstraZeneca et la fondation brésilienne Oswaldo Cruz (Fiocruz) ont demandé vendredi aux autorités sanitaires de donner leur feu vert définitif au vaccin anti-Covid que le laboratoire britannique a mis au point, afin de pouvoir le produire à grande échelle au Brésil.

– Restrictions en Allemagne et au Canada



L’Allemagne va restreindre à partir de samedi les entrées sur son territoire de personnes venant de cinq pays (Royaume-Uni, Irlande, Brésil, Portugal et Afrique du Sud) fortement touchés par les différents variants du Covid-19.

Ottawa va imposer aux voyageurs arrivant au Canada un test obligatoire et une quarantaine « à leurs frais » dans un hôtel pendant trois jours en attendant le résultat.

– Le festival de musique Coachella à nouveau reporté



Le célèbre festival de musique Coachella, en Californie, ne pourra pas se tenir comme prévu en avril en raison de la pandémie de Covid-19, ont décidé vendredi les autorités sanitaires locales, qui avaient déjà annulé pour les mêmes raisons l’édition 2020.

– Les experts de l’OMS visitent le 1er hôpital pour malades du Covid à Wuhan



Les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) poursuivaient samedi à Wuhan (centre de la Chine) leur enquête de terrain sur l’origine du coronavirus, qui doit les conduire sur des sites sensibles. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine ils se sont rendus dans la matinée, sous bonne escorte, à l’hôpital Jinyintan de Wuhan, a constaté l’AFP.

Le président mexicain se dit tiré d’affaire



Testé positif au covid, le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, a diffusé vendredi une vidéo dans laquelle il assure avoir « surmonté l’étape critique ». Il avait été critiqué dans le passé pour avoir minimisé la portée de l’épidémie.

