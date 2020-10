Vers un couvre-feu instauré sur le Grand-Tunis jeudi 8 octobre !

Un couvre-feu sera décidé sur le Grand-Tunis à partir du jeudi 8 octobre 2020 de 20:00 jusqu’à 5:00. Le but de cette décision est de réduire au mieux la propagation du Coronavirus et ce, au regard de la croissance rapide du nombre des nouveaux cas de Covid-19 positifs au quotidien. Cette décision a été discutée lors d’une réunion entre le ministre de la Santé et les gouverneurs des gouvernorats concernés à savoir : Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous. Cette déclaration a été faite par le gouverneur de Tunis, Chedly Bouallague sur radio Mosaique Fm.

N.B