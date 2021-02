Coronavirus: Plus de 185 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans au moins 100 pays

Confinement levé à Auckland



Les autorités néo-zélandaises vont lever mercredi soir comme prévu le confinement ordonné pour trois jours à Auckland, convaincues que le foyer d’infection découvert dans la plus grande ville du pays est sous contrôle.

Cinémas et piscines rouverts au Québec



Les cinémas et les piscines vont rouvrir partout au Québec, mais sous conditions, et le couvre-feu est prolongé d’au moins deux semaines.

Vers de nouvelles restrictions en Suède



La Suède envisage de fermer salles de sport, restaurants et salons de coiffure face à une troisième vague épidémique redoutée, a annoncé le gouvernement.

Vaccins: plus de 185 millions de doses



Plus de 185 millions de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans au moins 100 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Israël, pays le plus en avance en proportion de sa population, a déjà injecté des doses à près de 47 % de sa population (31 % ont reçu les deux doses). Les Etats-Unis, premiers en valeur absolue, ont administré 55,2 millions de doses à 12 % de leur population.

Le Japon vaccine



Le Japon a lancé la première étape de sa campagne de vaccination contre le coronavirus, visant d’abord à protéger 40.000 employés de son secteur médical, à cinq mois de l’ouverture programmée des Jeux olympiques de Tokyo, reportés l’an dernier.

Campagne lancée en Afrique du sud



La vaccination a commencé en Afrique du Sud, après un report initial lié aux doutes sur l’efficacité contre le variant local des vaccins du laboratoire britannique d’AstraZeneca, achetés en premier lieu par le gouvernement.

Les premières doses du lot de 80.000 vaccins du laboratoire américain Johnson&Johnson ont été administrées à des soignants de l’hôpital de Khayelitsha, important township de la ville du Cap.

Deuxième vague de vaccination en Indonésie



L’Indonésie a commencé la deuxième phase de sa campagne de vaccination, qui vise les travailleurs à risque et les plus âgés, avec l’espoir de relancer son économie.

Au cours d’une première phase qui avait débuté le 13 janvier, 1,1 million de soignants ont été vaccinés, selon les données du ministère de la Santé.

Premier lot pour Gaza



Un premier lot de 1.000 vaccins contre le coronavirus est en train d’être acheminé vers la bande de Gaza, sous blocus israélien, ont indiqué mercredi les autorités israéliennes, qui en avaient bloqué le transfert en début de semaine.

Pas de vaccin Pfizer pour Taiwan



Le gouvernement taïwanais affirme que ses efforts pour obtenir cinq millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech ont échoué à la dernière minute en raison de « pressions politiques », laissant craindre que Pékin fasse obstacle à ses efforts de vaccination.

Plus de 2,4 millions de morts



La pandémie a fait au moins 2,4 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Après les Etats-Unis (488.081 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (240.940), le Mexique (175.986), l’Inde (155.913) et le Royaume-Uni (118.195).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

AFP