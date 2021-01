Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Plus de 100 millions d’infections



La pandémie a fait au moins 2.159.155 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT. Et plus de 100.236.600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 425.227 décès pour 25.443.876 cas, suivis par le Brésil (218.878 morts), l’Inde (153.724), le Mexique (152.016) et le Royaume-Uni, premier pays européen à avoir franchi le seuil des 100.000 morts.

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.

USA: vaccination générale d’ici l’été



Les Etats-Unis prévoient de commander 200 millions de doses supplémentaires dans l’objectif de pouvoir vacciner la totalité de la population américaine, soit 300 millions de personnes, d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne, a expliqué le nouveau locataire de la Maison Blanche Joe Biden.

Vaccins: près de 80 millions de doses

Au moins 79,2 millions de doses de vaccin antiCovid ont été administrées dans au moins 69 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

La vaccination est pour l’heure un privilège des pays à « revenu élevé » qui concentrent 62 % des doses administrées dans le monde alors qu’ils ne regroupent que 16 % de la population mondiale.

Sanofi va produire pour Pfizer-BioNTech



Sanofi va produire le vaccin contre le Covid-19 de ses concurrents Pfizer-BioNTech au second semestre, « une première » dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, a affirmé mercredi Olivier Bogillot, patron France du laboratoire, tout en défendant la stratégie de son groupe.

Sanofi, qui poursuit sa propre recherche, prendra en charge à partir de l’été 2021 les dernières étapes de la fabrication pour fournir plus de 125 millions de doses à l’Union européenne.

AstraZeneca dément refuser de s’expliquer



Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca, mis en cause en Europe pour des retards de livraison de son vaccin, a réfuté mercredi s’être retiré d’une réunion d’explication organisée par l’UE, et assuré qu »il participera à une rencontre dans la journée.

Alors que le feu vert réglementaire de l’UE pour ce vaccin est attendu vendredi, le laboratoire a annoncé la semaine dernière des livraisons moins importantes que prévu au premier trimestre en raison d’une « baisse de rendement » sur un site de fabrication européen.

Le Pérou se reconfine



Le gouvernement péruvien a annoncé un nouveau confinement dans la capitale Lima et pour une partie du pays à partir de dimanche, ainsi que la suspension des vols en provenance du Brésil, afin d’endiguer la deuxième vague de la pandémie.

Allègement des restrictions à Moscou



La ville de Moscou, s’appuyant sur une baisse du nombre de contaminations malgré l’absence de confinement, poursuit mercredi l’allègement des restrictions en vigueur depuis des mois pour limiter la pandémie.

Bars, restaurants et boîtes de nuit pourront de nouveau rester ouverts après 23H et le télétravail pour 30 % des personnels n’est plus obligatoire.

« Confinements inopinés » à Hong Kong



Hong Kong a confiné de manière inopinée dans la nuit de mardi à mercredi un quartier de la ville dont les accès ont été fermés, le temps de tester l’ensemble de ses habitants.

Les autorités ont expliqué que cette nouvelle stratégie était nécessaire pour éviter que les gens ne s’enfuient avant le déploiement des personnes en charge du dépistage.

EFM/AFP