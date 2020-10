Une plateforme électronique au profit des prestataires de services de santé souhaitant déposer leurs factures et leurs notes de frais à distance (CNAM)

La Caisse nationale d’assurance maladie » (CNAM) a annoncé, lundi, le lancement d’une plateforme électronique permettant aux prestataires de services de santé qui souhaitent déposer à distance, les tableaux de facturation électroniques et les notes de frais, sans avoir à se déplacer.

Selon un communiqué publié lundi par la CNAM dont la TAP a reçu copie, cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des procédures de dépôt des factures prévues dans les accords sectoriels, avec les recommandations des autorités compétentes en matière de prévention contre la pandémie Covid-19.

Les services concernés s’engagent à traiter les documents déposés sur la plateforme et à informer les prestataires des services de santé. Les délais butoirs de payement, sont calculés d’après la date de dépôt des documents électroniques sur la plateforme, ajoute la source. Les prestataires de santé sont ensuite appelés à déposer les originaux des tableaux de facturation et des notes des frais, version papier, aux centres de la CNAM territorialement compétents.

La CNAM a appelé, à cet égard, tous les prestataires de services de santé à déposer leurs dossiers dans les boites disponibles à cet effet et mises à leur disposition dans ses centres, sans besoin d’un contact direct avec les agents.

La plateforme en question est accessible via l’adresse électronique suivante: https://centre.e-cnam.tn

Les procédures explicatives d’enregistrement et d’accès à la plateforme peuvent également être visionnées à travers les vidéos préparées à cet effet par les services des systèmes d’information de la CNAM.

EFM/TAP