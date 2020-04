Un secteur Covid+ prêt a accueillir les patients testés positif à Menzel Bourguiba.

L’hôpital régional de Menzel Bourguiba est prêt désormais pour accueillir les patients testés positif au Covid-19. En collaboration avec le gouvernorat de Bizerte, la délégation et la mairie de Menzel Bourguiba et l’administration de l’hôpital, l’association Tunisian Smart Cities et l’association Bizerte 2050, ont entrepris des travaux d’aménagement de circuits conformes aux standards exigés pour l’accueil des patients COVID aux principaux services .

Ainsi, plusieurs aménagements spécifiques ont été réalisés dans chaque service et le transfert des personnes contaminées se fera à travers des ambulances dédiées au Covid-19 ce qui va permettre d’éviter tout croisement de flux et de réduire le risque de contamination.