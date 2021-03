Un manque de compétences médicales enfreigne la lutte contre la pandémie du Covid et non les équipements

Houbeb Ajmi, CEO Honoris Tunisie, a indiqué lors de la journée spéciale de la santé lancée par radio Express FM aujourd’hui 4 mars 2021, que la Tunisie pourrait être un centre d’excellence dans le secteur de la santé, considérant que: « Nous sommes les mieux placés en la matière et nous pouvons exporter nos compétences, car il ne sera possible de sortir de la crise qu’en attirant des investissements. »

L’invité D’expresso a souligné que l’éducation et la santé sont les deux secteurs les plus importants, et que le secteur de la santé en particulier affecte tous les autres secteurs. Le problème de la pandémie de Coronavirus n’était pas un problème d’équipement, mais plutôt de manque de compétences humaines. Et de déclarer: « La formation est l’élément le plus important de cette chaîne, et nous avons 15 000 médecins opérant entre les deux secteurs public et privé. Aussi, nous disposons de 45 000 personnels semi-médicaux, dont 30 000 infirmières, et 2 500 unités de soins, entre les hôpitaux universitaires et régionaux. »

Houbeb Ajmi a ajouté que l’objectif est d’atteindre 200 cliniques d’ici à horizon 2025, cependant la réalisation de cet objectif pourrait être retardée en raison de la pandémie de Corona. Et de poursuivre: » Nous avons 35000 lits, et 25 infirmières pour dix mille patients, mais en comparant ce nombre avec d’autres pays, nous constatons qu’en France, il y en a 214 et en Amérique 145.

Concernant la formation, Houbeb Ajmi a déclaré qu’elle est divisée en formation de base et en formation continue, et ne sera développée de manière flexible qu’à travers l’autorité de tutelle, c’est-à-dire le ministère de la Santé et de l’Enseignement supérieur, considérant que la fuite des cerveaux est une opportunité pour la Tunisie et non un problème.