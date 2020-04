Un accord pour le versement des salaires du mois d’avril des employés du secteur du tourisme.

En raison de la crise sanitaire sans précédent que traverse la Tunisie et le monde en ce moment, chose qui a contraint un grand nombre d’employés de rester chez eux parmi eux ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme fortement touché par cette crise, de ce fait un accord a été signé, ce mercredi 22 avril 2020, à Tunis entre la Fédération générale des industries alimentaires, du tourisme, du commerce et de l’artisanat relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), en coordination avec le ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour le versement des salaires du mois d’avril des employés du secteur du tourisme.

L’accord en question rentre dans le cadre des mesures exceptionnelles et conjoncturelles prises par le gouvernement pour préserver les emplois d’une part et préserver les entreprises tunisiennes d’autres parts, il prévoit le payement par le gouvernement de 200 dinars au titre de l’aide exceptionnelle, en plus des 65% du salaire qui sera payé par l’employeur (soit l’équivalent de 17 jours de travail).

Une bonne initiative qui reste provisoire pour préserver la main d’œuvre en attendant la reprise de l’activité touristique en Tunisie.