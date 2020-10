UK-UE: les négociations post-Brexit vont reprendre à Londres

Après avoir échoué à trouver un compromis la semaine précédente, l’Union européenne et le Royaume-Uni vont de nouveau se mettre autour de la table à Londres pour tenter d’arracher un accord sur la relation post-Brexit.

Ces nouvelles négociations auront lieu jusqu’à vendredi, où une rencontre est prévue ce jour-là entre les chefs négociateurs Michel Barnier et David Frost. Samedi, Ursula von der Letenet et Boris Johnson s’étaient engagés à accélérer le processus afin de trouver un terrain d’entente.

Les Européens veulent aboutir à un accord d’ici fin octobre, mais il n’y a eu aucun progrès notable pour rapprocher les points de vue sur les trois sujets qui fâchent – pêche, aides publiques et gouvernance de l’accord –, après neuf séances de négociations à Londres et à Bruxelles. Londres a fixé la date butoir encore plus tôt au 15 octobre, date d’un sommet européen à Bruxelles. Michel Barnier a appelé cette semaine les ministres de la Pêche de pays qui seraient les plus affectés en cas de « no deal », notamment le Français et le Néerlandais, selon des sources concordantes.

Malgré l’appel à accélérer les pourparlers alors que la date fatidique du 31 décembre qui marquera la fin de la période de transition entre l’UE et son ex-État membre se rapproche, le Premier ministre britannique a déclaré dimanche que son pays pourrait « très bien vivre » avec un « No deal ». Selon un haut responsable européen, ce sentiment a aussi commencé à émerger parmi les 27. Un échec à conclure un accord sur la future relation aurait cependant des conséquences potentiellement désastreuses sur des économies déjà affectées par la pandémie.

EFM/AFP