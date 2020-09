Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 22 septembre 2020

Temps partiellement nuageux à nuageux, avec des cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Vent fort du secteur-ouest de 20 à 40 km/H dans le sud, et faible à modéré de 15 à 20km/h sur le reste du pays. Mer peu agitée

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 26 et 30 degrés sur le nord et le centre, entre 34 et 38 degrés dans le sud et atteint 40 degrés dans d’autres régions.

EFM/TAP