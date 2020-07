Tunisie: les dates des soldes d’été et d’hiver fixées définitivement

Mohsen Ben Sassi, président de la chambre nationale syndicale des commerçants du prêt à porter et des tissus a fait savoir que la saison des soldes d’été démarre le vendredi 7 août 2020 et se poursuivra durant six semaines.

Il a, également, précisé qu’un accord a été conclu avec le ministère du Commerce, selon lequel les soldes d’été débuteront chaque année le 7 août, alors que les soldes d’hiver commenceront le 1er février de chaque année.