Tunisie-FAO: Webinaire sur l’agriculture et la sécurité alimentaire face à la crise Covid-19

« L’agriculture et la sécurité alimentaire face à la crise Covid-19 » est le thème d’un webinaire qui sera organisé, le 16 octobre 2020, à l’initiative du Ministère de l’Agriculture des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ,à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’alimentation.

Cet événement a pour objectif principal d’évaluer l’impact de la crise sanitaire sur l‘agriculture, d’analyser les risques et la sensibilité du secteur agricole et de repenser les stratégies visant à assurer la sécurité alimentaire du pays.

Selon les dernières études, près de 690 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, soit 10 millions de plus qu’en 2019. En fonction des scénarios de croissance économique, la pandémie du Covid-19 pourrait venir grossir les rangs des affamés de 83 à 132 millions d’individus.