Tunisie – Covid-19 : Plus de 1 100 soignants contaminés depuis mars

Plus de 1 100 cadres médicaux et paramédicaux ont été contaminés par le coronavirus depuis le mois de mars dernier, a souligné Othman Jallouli, secrétaire général de la Fédération générale de la santé relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi 6 octobre 2020, Jallouli met en garde contre le manque de ressources humaines dans le secteur de la santé qui provoquerait, selon lui, une défaillance au niveau de la prise en charge des malades atteints de la Covid-19.

Il appelle donc le gouvernement à ouvrir rapidement les candidatures pour combler les besoins en ressources humaines dans le secteur de la santé.

Jallouli dénonce les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux notamment avec la hausse continue du nombre de malades atteints de la COVID-19 appelant le gouvernement à mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires et à appuyer tous les centres de santé de base et les hôpitaux locaux.

Selon Jallouli, le chef du gouvernement aurait dû annoncer des mesures plus importantes comme l’ouverture des recrutements, la mobilisation de financements supplémentaires au profit du ministère de la santé et le démarrage des activités des hôpitaux de campagne dont notamment le nouvel hôpital de Sfax.

Le responsable syndical a, en outre, déploré le manque flagrant en dispositifs de prévention personnels destinés aux cadres médicaux et paramédicaux malgré les déclarations du ministre de la santé de les garantir en quantités suffisantes.

Il s’est, par ailleurs, félicité pour l’intégration de la COVID-19 dans la liste de maladies professionnelles pour les travailleurs dans le secteur de la santé estimant que cette mesure protégerait leur droit à l’indemnisation.

