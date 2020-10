Tunisie – ARP : Nouvelle composition des blocs parlementaires

La première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Samira Chaouachi, a annoncé lors de la séance plénière ce mardi au palais du Bardo, les changements apportés à la composition des blocs parlementaires.

Chaouchi a indiqué que le bloc Al Moustakbal n’existe plus et ce après la démission de tous ses membres à savoir Jamel Boudhouafi, Mohamed Salah Letifi, Ayet Allah Hichri, Sami Ben Abdelaali, Adnen Ben Brahim, Issam Bargougui, Lamia Jaïdane, Mabrouk Khechnaoui et Mohamed Zoôbi.

Elle a annoncé la démission du député Sahbi Smara du bloc de la coalition al-Karama et le limogeage du député Souhaib Ouadhane du bloc La Réforme.

Les députés Faker Chouikhi, Ayachi Zammel, Kamel Aouadi, Mabrouk Korchid et Mongi Rahoui ont rejoint le bloc al- Watania, a-t-elle fait savoir. Quatre autres députés ont rejoint le bloc Qalb Tounes. Il s’agit de Jamel Boudhouafi, Mohamed Salah Letifi, Mabrouk Khechnaoui et Mohamed Zoôbi.

La nouvelle composition des blocs parlementaires se présente, donc, comme suit :

Bloc Ennahdha: 54 députés

Bloc démocratique: 38 députés

Bloc Qalb Tounes: 30 députés

Bloc Coalition al-Karama: 18 députés

Bloc La Réforme: 17 députés

Bloc du Parti destourien libre (PDL) : 16 députés

Bloc al-Watania: 16 députés

Bloc Tahya Tounes: 10 députés

Hors groupe: 18 députés

La séance plénière a entamé ses travaux par un débat sur l’agression contre le député Ahmed Mouha (coalition al-Karama). Elle sera également consacrée à l’approbation d’un projet de décision portant sur les mesures exceptionnelles pour les travaux du parlement avant de passer à l’examen du projet de loi portant amendement de la loi sur la Cour Constitutionnelle (Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle).

TAP