Tunisie : 310 000 doses du vaccin contre la grippe saisonnière en vente dès octobre

” 310 000 doses du vaccin contre la grippe saisonnière de qualité supérieure seront commercialisées à partir de la première semaine du mois d’octobre prochain “, a souligné mardi Faouzi Mehdi, ministre de la santé.

Assistant à la clôture d’une réunion d’information organisée à Tunis au profit d’une cinquantaine de journalistes, le ministre a signalé que le vaccin contre la grippe saisonnière sera disponible dans les centres de santé de base et dans les pharmacies privées et sera destiné essentiellement aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux enfants atteints de maladies chroniques et aux professionnels de la santé.

Dans ce contexte, il a appelé les journalistes à adhérer à la campagne de sensibilisation qui sera organisée à cet effet pour encourager les populations à risque à se faire vacciner pour se protéger des complications sanitaires notamment dans cette période de pandémie.

A noter que la grippe saisonnière tue chaque année entre 30 et 70 personnes en Tunisie sur un total de 80 mille personnes atteintes.

