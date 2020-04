Trump suspend temporairement l’immigration vers les Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi, sa décision de suspendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis pour protéger les emplois des Américains et l’économie du pays.« A la lumière de l’attaque de l’Ennemi Invisible, et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l’immigration aux Etats-Unis », a tweeté Donald Trump.

A noter que le Covid-19, a causé plus de 42 000 décès aux Etats-Unis, et plus de 766 000 cas de contamination. 22 millions d’Américains ont perdu leur travail en raison de l’épidémie.

Donald Trump , n’a par contre donné aucune précision sur la manière dont il entendait appliquer cette mesure, et pour combien de temps.