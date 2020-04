Trump annonce la suspension de la contribution des Etats-Unis à l’OMS.

Après avoir régulièrement critiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa gestion de la crise mondiale provoquée par le coronavirus, le président américain, a annoncé qu’il suspendait le versement de contributions américaines à l’organisation, des contributions estimées entre 400 et 500 millions de dollars par an .

Donald Trump avait déja dénoncé l’incompétence de l’OMS face au Covid-19, lui reprochant sa lenteur, l’accusant d’avoir cherché à dissimuler la propagation du virus, et d’être trop favorable à la Chine.

A noter que Les Etats-Unis ont enregistré mardi un triste record avec plus de 2 200 morts supplémentaires du virus en vingt-quatre heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, selon le comptage de l’université Johns-Hopkins, ce qui porte le bilan américain à 25 757 morts au total. Les Etats-Unis sont devenus le pays enregistrant le plus de décès liés à l’épidémie de Covid-19, devant l’Italie, l’Espagne et la France et celui qui compte le plus grand nombre de cas diagnostiqués avec plus de 600 000 contaminations.