Lors de la conférence de presse qui a eu lieu aujourd’hui le 7 avril ,avec le ministère de la santé et le ministère de l’intérieur , Hichem Mechichi ministre de l’intérieur a insisté sur les efforts déployés par les autorités concernées dans cette guerre contre la propagation du virus en imposant le respect du couvre feu et du confinement général , sauf que le non respect de ces mesures par un grand nombre de citoyens a conduit a un relâchement .

D’autre part Hichem Mechichi a rappelé que le ministère de l’intérieur a fourni les autorisations de circulation légales pour toute personne concernée , mais n’hésitera pas a appliquer la loi et à prendre les mesures nécessaires tels que l’arrestation et l’assignation à résidence .

Il a mis en garde les citoyens contre la propagation de l’épidémie pour ne pas arriver à une situation hors de contrôle , et d’ailleurs le ministre de l’intérieur a mentionné qu’il y a eu l’arrestation de 600 personnes et 70 personnes en assignation à résidence dans le cadre de l’application stricte de la loi .

Et pour finir il a déclaré que Toute personne atteinte du virus ayant contaminé une autre personne entraînant sa mort est accusée d’homicide involontaire .