Tony Verheijen (BM) : Il y a une vraie urgence à démarrer le programme de digitalisation en Tunisie

Tony Verheijen, représentant résident de la Banque Mondiale en Tunisie a indiqué, samedi 10 octobre 2020, au micro de radio Express FM, que la Tunisie a tous les atouts afin de réussir un programme de digitalisation. Il s’agit des ingénieurs de haut niveau, une demande pressante, ainsi qu’un besoin d’amélioration de la qualité des services au niveau de l’administration publique.

« Tout est en place pour réussir mais jusqu’à maintenant, nous sommes encore en retard dans l’exécution. Il faut que la Tunisie décolle en matière de digitalisation des services publics et que cela ne soit pas fait à la vitesse de croisière » a expliqué Tony Verheijen ajoutant que l’action de la BM est d’aider le gouvernement a exécuter le programme de digitalisation à travers une intervention horizontale au niveau des ministères.

Par ailleurs et s’agissant de la question de distribution du vaccin contre le Covid-19, Tony Verheijen a expliqué que cette opération ne peut se faire sans une certaine digitalisation notamment au niveau de la logistique. « Il y a une vraie urgence de démarrer le programme de digitalisation et l’exécuter aussi rapidement que possible » a insisté Tony Verheijen.

