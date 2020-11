Tony Verheijen : 5 milliards de dollars de projets d’investissement bloqués en Tunisie

Invité sur le plateau du programme Expresso du mercredi 4 novembre 2020 sur radio Express FM, le responsable de la Banque Mondiale résident en Tunisie est intervenu sur une question qui concerne une enveloppe d’environ 5 milliards de dollars dont 945 millions de dollars disposés par la BM et allouée à des investissements en Tunisie mais qui reste bloquée, Tony Verheijen a répondu : »je ne suis pas très sûr du chiffre mais il devrait être correct, il est vrai que cette enveloppe existe et elle est dédiée à des projets d’investissement disponibles en Tunisie qui ne bougent pas. Il s’agit par endroit de projets structurants et qui ont une valeur ajoutée importante pour le pays. »

En effet, le responsable résident de la BM a expliqué qu’il existe trois facteurs qui font que ces projets d’investissements soient bloqués. Il s’agit d’abord d’un premier volet qui concerne: des procédures de contrôle financier qui sont très lourdes et qui sont basées sur des systèmes qui « ne sont plus de ce jour« . Ensuite, il s’agit des procédures de passation de marché qui sont très lentes. Puis, il est question de la mise à disposition des compétences pour la mise en œuvre desdits projets. La Tunisie a un système de gestion des projets qui est régit sur la base d’un décret qui date de presque 20 ans et qui n’a pas été mis à jour et qui ne donne pas aux fonctionnaires les incitations afin de travailler sur les projets structurants, a indiqué Tony Verheijen.

« Les problèmes sont bien connus et il faut des solutions en vue de débloquer la situation » a avancé le responsable résident de la BM expliquant que le deuxième volet concerne les PPP qui ne fonctionnent pas comme il se doit comme c’est le cas au Port de Radès. Quant au troisième volet, il s’agit simplement du pourquoi l’investissement privé reste bloqué. « La Tunisie doit se positionner maintenant afin d’attirer les investissements du futur et à ce niveau, nous revenons sur la question des systèmes d’autorisation ainsi que les blocages qui sont effrayants pour les investisseurs » a alerté Tony Verheijen.

N.B

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/3477322175687794