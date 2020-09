Tobias Seiberlich (GIZ): Nous avons contribué à la création de 200 entreprises en Tunisie

Le Salon Digital d’Emploi et Création d’Entreprise devait se tenir aujourd’hui mercredi 23 septembre 2020 à Bizerte mais a du être annulé en raison de la pandémie du Covid-19. Etant partenaire de l’événement, Express FM a fait lieu de la tenue du Salon en invitant sur le plateau d’Expresso les différents intervenants et décideurs.

A ce titre, le Coordinateur du cluster et Chef des Projets: Développement de l’Économie durable et Promotion de l’Emploi au sein de la GIZ, Tobias Seiberlich a indiqué que l’emploi, aussi bien sa création que son maintien, sont au cœur de tout le portefeuille de l’Organisation en Tunisie. Il s’agit d’une priorité fixée par le gouvernement allemand au niveau de son partenariat avec le gouvernement tunisien. « Dans tous les 12 ou 13 projets sur lesquels nous travaillons dans le cadre du cluster ont pour objectif de manière directe ou indirecte, la promotion d’emploi. Si par exemple nous soutenons les entreprises et le Cepex afin de renforcer l’export vers l’Afrique sub-saharienne, nous le faisons en vue de créer de l’emploi en Tunisie » a expliqué Tobias Seiberlich.

Par ailleurs, le Coordinateur allemand a fait part de quelques chiffres concernant l’action de la GIZ en Tunisie pour la création et la promotion de l’emploi. Il a souligné à cet effet, que sur les dix dernières années, l’Organisation a contribué à augmenter le revenu de plus de 25 milles personnes en Tunisie. S’y ajoute l’intégration dans le marché de l’emploi de plus de 23 milles personnes et plus de 100 milles personnes qui ont bénéficié des mesures de qualification et de formation. La GIZ a également contribué à la création de plus de 200 entreprises en Tunisie.

Nadya Bchir