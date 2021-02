Tenue de la 8ème édition du Salon Riada en 100% virtuel avec la participation de 10 mille personnes

La 8ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat se tiendra les 23 et 24 février 2021, et elle sera à 100% éditée en virtuel, avec la participation de près de 10000 personnes via la plateforme numérique riada.tn, selon l’organisateur de la manifestation, Skandar Hadar.

Il a indiqué que cette édition verra l’organisation de nombreux séminaires avec des sujets différents et riches, qui seront divisés sur cinq salles, où ils pourront être suivis directement de neuf heures du matin à six heures du soir, et environ 5 invités de la Tunisie et de l’Afrique. Le salon verra également la tenue de deux concours: le défi Riada et le défi API, en plus d’un showroom avec 30 exposants numériques participants.

Selon Skander Hadar, le Salon Riada sera également la scène de plusieurs ateliers sur différents thèmes, qui seront dédiés aux entrepreneurs, avec la participation de 40 invités de la Tunisie et de l’étranger, où le public pourra interagir directement avec eux.

Et d’ajouter que même avec la fin du Coronavirus, un grand pourcentage de tout événement futur sera organisé de manière numérique. L’organisateur du Salon a également souligné qu’il avait commencé à se préparer pour cette plate-forme numérique il y a des mois afin qu’elle soit parfaite et efficace.