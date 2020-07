Tataouine: grève générale et fermeture de tous les établissements publics et privés

La coordination d’El Kamour a annoncé que demain vendredi 3 juillet 2020 sera un jour de colère à Tataouine, où il y aura une grève générale, avec la fermeture de tous les établissements publics et privés.

Les compagnies pétrolières, elles, devraient fermer, et leurs productions suspendues, à partir de samedi, en attendant l’arrivée d’une délégation gouvernementale à Tataouine.

Cette décision intervient suite au rejet de la coordination d’El Kamour et de l’Union régionale tunisienne du travail de Tataouine des décision du conseil ministériel, tenu hier mercredi, consacré à la région.

Le conseil ministériel avait décidé de recruter 500 personnes avant la fin de l’année en cours, de pallier les obstacles relatifs au fonds d’investissement de la région et de débloquer, via la Banque tunisienne de solidarité (BTS), des fonds supplémentaires au profit des institutions de microcrédit.

Il a également approuvé la tenue d’un conseil régional extraordinaire pour l’investissement au siège du gouvernorat de Tataouine dans les jours à venir, affirmant l’engagement de l’Etat à honorer ses promesses sur l’employabilité et le développement suivant une nouvelle approche basée sur les projets structurels et les opportunités qu’offre l’économie sociale et solidaire.