Tarek Cheniti : La Tunisie ne dispose ni de politique étrangère ni de diplomatie économique !

Le Directeur du bureau du Coordinateur résident des Nations Unies en Azerbaïdjan, Tarek Cheniti est intervenu sur les ondes de radio Express FM, dans le cadre de l’émission Ecomag, à propos de la diplomatie tunisienne et la diplomatie économique. Il a indiqué à ce titre, qu’il n’existe pas de vision en ce qui concerne les relations de la Tunisie sur le long terme, d’autant plus qu’il n’y a pas de succession entre tous les gouvernements successifs. Tarek Cheniti a ajouté que la politique étrangère fait partie des prérogatives du président de la République ainsi que du ministère des Affaires étrangères, et qui incarne la vision en question. Toutefois, il a regretté l’absence d’une répartition claire des rôles sous d’une rupture des relations et de la coordination entre les différentes strctures concernées.

Tarek Cheniti a souligné qu’en Azerbaïdjan, le ministère des Affaires étrangères supervise tout ce qui concerne les relations extérieures, de manière pertinente et précise, contrairement à la Tunisie, qui souffre d’ambiguïté sur ce point. L’invité d’Ecomag a expliqué qu’en l’absence d’ambassades dans de nombreux pays, il est possible qu’elles soient remplacées par les représentants de l’Etat tunisien résidant dans ces pays. Et de poursuivre : »la diplomatie économique est une traduction de la vision économique de, la Tunisie, or l’on est en droit de se demander aujourd’hui s’il existe un certain nombre de secteurs que la Tunisie envisage de développer? »

Tarek Cheniti a souligné en outre que la Tunisie ne dispose pas d’une politique étrangère , ce qui est à même d’être une erreur de diplomatie en plus de l’absence de planification. L’invité d’Ecomag a appelé les autorités de tutelle à se concentrer sur la région de l’Asie en plus de celle de l’Afrique.

L'interview: الدبلوماسية التونسية و الدبلوماسية الاقتصادية مع طارق الشنيتي مديرمكتب المنسّق المقيم الامم المتحدة باذربيجان#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Lundi 28 septembre 2020

Nadya Bchir