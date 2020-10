Taoufik Laaribi (UTICA) : L’unification du taux de l’IS et sa fixation à 18% entraverait les exportations

Taoufik Laaribi, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en charge du dossier fiscal, a estimé que la procédure prévue dans le projet de loi de finances pour 2021 relative à l’unification du taux de l’impôt sur les sociétés et à sa fixation à 18% entraverait le secteur des exportations.

Il a déclaré que les secteurs d’exportation seront touchés par cette mesure, car la taxe a été augmentée de 0 à 10 puis à 13,5% au cours des dernières années, et la proposition de la porter à 18% l’année prochaine est considérée comme une promotion rapide et excessif. Une mesure qui intervient à un moment où l’économie tunisienne aura cruellement besoin de soutien à l’exportation et à l’importation ainsi qu’à l’investissement étranger a expliqué Taoufik Laaribi.

D’autre part, le membre du bureau exécutif de l’UTICA a indiqué que revoir le taux d’imposition et l’unifier sur les entreprises et le contrôler dans la limite de 18% est plus équitable et neutre que la procédure précédente en employant 13,5% sur un groupe de secteurs uniquement : »ce qui était totalement contraire à un principe important des principes sur lesquels reposent les systèmes fiscaux pour approuver les pourcentages de impôts appliqués sur les contribuables. Il s’agit du principe d’équité, d’impartialité et de non-discrimination entre les contribuables » a ajouté Taoufik Laaribi.

