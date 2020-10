Taoufik Katrou : Actuellement, nous ne voulons pas obliger les entreprises à payer leurs dettes envers la CNSS

Invité de la rubrique L’interview de l’émission Ecomag du mercredi 7 octobre 2020, le directeur financier à la CNSS, Taoufik Katrou a indiqué que la Caisse sociale est intervenue au profit des personnes ayant subi un impact direct de la crise sanitaire, soit en étant licencié pour fermeture d’entreprise, soit en ayant perçu seulement une partie de leur salaire et non la totalité. Il a ajouté que le système de la cotisation sociale est menacé d’effondrement aujourd’hui, et ce, en raison de certaines mesures importantes dont la décision et l’application font défaut. « Certes, nous avons des problèmes d’ordre financiers mais nous faisons en sorte de payer les retraites et les allocations familiales dans les délais. Il faut savoir que si l’économie n’est pas relancée, nous aurons encore des problèmes financiers » a souligné Taoufik Katrou.

S’agissant des dettes redevables par certaines entreprises à la CNSS, le directeur financier a indiqué que les dettes recouvrables sont de l’ordre de 1500 millions de dinars. Afin de pouvoir les rembourser, il est indéniable de redynamiser l’activité économique. « Aujourd’hui, et au regard de la situation économique, nous ne pouvons pas nous permettre d’appliquer des saisies sur des entreprises qui seront dans l’obligation de mettre les clés sous la porte et par conséquent licencier leur personnel. Nous allons contribuer de la sorte à l’augmentation du chômage dans le pays. » a expliqué Taoufik Katrou.

Dans le registre de la télédéclaration et le télépaiement, le directeur financier de la CNSS a indiqué que ce système existe déjà depuis 2005 mais il n’a pas eu l’écho nécessaire auprès des concernés. « Bien que le paiement en ligne des impôts se démocratise de plus en plus, le paiement des cotisations à la CNSS ne suit pas la même courbe et pourtant il s’agit de la même plateforme » a ajouté Taoufik Katrou qui explique cette réticence par le fait que le paiement électronique de manière générale ne fait pas partie de la culture du Tunisie. Il a précisé que prochainement, il y aura un texte de loi qui obligera les entreprises à effectuer les déclarations des cotisations sociales de manière électronique.

L'interview: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين الاجراءات الرقمية و الوضعية المالية مع توفيق كاترو المدير المركزي للشؤون المالية و المحاسبة#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Mercredi 7 octobre 2020

Nadya Bchir