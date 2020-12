Taoufik Abbes: Les pertes accusées par la RNTA s’élèvent à 330 MDT

Le directeur général de la Régie nationale du tabac et des allumettes, Taoufik Abbas a confirmé, lors de son passage dans le programme EcoMag, que les cigarettes importées représentent 30% du marché et les cigarettes locales 70%, considérant que si les tabacs importés sont fournies par la production locale, une économie de leur coût estimé à 17 millions de dinars, sera réalisée.

Concernant les chiffres du mois de décembre, Taoufik Abbas a déclaré que 330 millions de paquets de cigarettes ont été produits, ce qui est autosuffisant pour le marché local, en plus de 140 millions de cigarettes étrangères. Il a estimé que 1,412 millions de dinars est le montant que l’agence fournit à l’État, mais ses pertes sont principalement dues à l’offre de cigarettes étrangères, c’est pourquoi les prix de celles-ci ont été augmentés à deux reprises. Sachant que l’intention était de rationaliser l’augmentation des prix des cigarettes, ce qui est à même de faire gagner à l’agence d’ici 2021 une valeur de 40 millions de dinars.

En ce qui concerne les pertes, Taoufik Abbas a indiqué: « Les pertes de la RNTA sont estimées à 330 millions de dinars à ce jour aujourd’hui, et la dette principale provient de l’État sous forme d’avance. » Et de poursuivre que le marché parallèle des cigarettes s’élève à plus de 478 millions de dinars, c’est pourquoi la stratégie était de trouver et de contenir les cigarettes les plus vendues sur le marché parallèle ».

Taoufik Abbas a expliqué à ce titre: « Nous interagissons avec le Bureau et les organes de contrôle du ministère du Commerce, et nous sommes avec l’intensification des processus de contrôle et des cadres législatifs. » Il a souligné qu’il n’était pas raisonnable pour cette entreprise publique d’être déficitaire: » nous travaillons en vue de résoudre ce problème l’année prochaine« .

