Syrine Tlili : Un nouveau lot de clés token sera délivré d’ici la fin du mois d’octobre

Syrine Tlili, directrice générale de l’Agence nationale de certification électronique, a annoncé aujourd’hui, 12 octobre 2020, lors du programme Ecomag, que les déclarations fiscales à distance ont démarré en avril dernier et ce, par l’obtention du certificat d’authentification via téléphone mobile. Une opération qui ne nécessite que quelques minutes. Elle a ajouté que la déclaration fiscale à distance se faisait auparavant via les jetons d’authentification ou encore clés token. Ces dernières s’adressent aux entreprises dont le chiffre d’affaires est de de l’ordre de 500 mille dinars.

Par ailleurs, Syrine Tlili a indiqué que l’abandon de l’adoption des clés token est dû au manque de stock qui n’a pu être approvisionné en raison des effets de la crise du Covid-19. Elle a également indiqué que le processus de déclaration à distance via l’approbation de la clé token est possible pour ceux qui en sont propriétaires, indiquant qu’un nouveau lot de clés sera acheté à la fin du mois en cours. L’invité d’Ecomag a souligné que les entreprises qui ne peuvent établir leurs déclarations qu’à travers l’approbation des clés, elles leur seront envoyées dans un délai de trois à quatre jours.

Nadya Bchir