Steve Utterwulghe : En Tunisie, les obstacles contre la transition énergétique persistent!

Le Représentant Résident en Tunisie, Steve Utterwulghe est intervenu au micro de radio Express FM, dans le cadre de l’Economic Policy Dialogue, évoquant les objectifs de la transition énergétique et qui sont : la sécurité énergétique, la compétitivité économique, l’action climat et l’équité sociale. Il a souligné que les obstacles persistent en Tunisie lorsqu’il est question de transition énergétique précisant que ces entraves sont d’ordre technique, financier, foncier et de gouvernance. Steve Utterwulghe a évoqué un tweet posté par Tony Verheijen disant « la Tunisie est un géant énergétique mais qui dort! », en s’interrogeant sur la manière dont il faut le réveiller. « Comment secouer les décideurs, le secteur privé, la société civile, et les bailleurs de fonds afin que ce géant dormant soit réveillé et subvenir ainsi aux besoins énergétiques de la Tunisie? Il faut qu’il y ait une volonté politique d’aller de l’avant: » a expliqué Steve Utterwulghe.

Egalement, le Responsable du PNUD a indiqué qu’il y a beaucoup à faire en matière d’énergies renouvelables en Tunisie, mais le souci demeure dans l’exécution qui prend un temps considérable. Il a de ce fait, mis l’accent sur l’importance de faire accélérer les processus en vue de concrétiser le grand projet de transition énergétique. Steve Utterwulghe a mis un point d’honneur à souligner l’existence d’excellentes compétences tunisiennes dans ce domaine qui sont capables de mener à bon port les différents projets d’énergies renouvelables.

Nadya Bchir