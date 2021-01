Sous haute tension: l’ARP accorde la confiance aux nouveaux ministres proposés par le Chef du Gouvernement

Le Parlement tunisien a approuvé, mardi 26 janvier, un remaniement du gouvernement, alimentant les tensions entre le Chef du Gouvernement et le chef de l’Etat qui a jugé que cette initiative d’inconstitutionnelle alors que des centaines de manifestants ont protesté dans la journée contre les inégalités sociales et les violences policières.

Le remaniement en question concerne 11 portefeuilles, le résultat du vote était comme suit, sur un total de 183 députés présents:

1-Le ministre de la Justice Youssef Zouaghi a obtenu 140 voix pour, 49 contre et 3 abstentions sur un total de 183 députés présents.

2-Le ministre de l’Intérieur Walid Dhéhibi a obtenu 138 voix pour, 50 contre et 2 abstentions sur un total de 183 députés présents.

3-Le ministre des Affaires de l’Etat et des affaires foncières Abdellatif Missaoui a recueilli 144 voix pour, 49 contre et zéro abstention .

4-Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement Chiheb ben Ahmed a obtenu 140 voix pour, 49 contre et une seule abstention .

5-Le ministre de la Santé Hedi Khayri a robtenu 137 voix pour, 51 contre et 2 abstentions .

6-Le ministre de l’Industrie et des PME Ridha ben Mesbah a obtenu 136 voix pour, 50 contre et 1 abstention .

7-Le ministre de l’Energie et des mines Sofien Ben Tounes a obtenu 131 voix pour, 52 contre et 2 abstentions .

8-Le ministre de l’Agriculture Oussama Khériji a recueilli 128 voix pour, 52 contre et 5 abstentions .

9-Le ministre de la Culture Youssef Ben Brahim a obtenu 141 voix pour, 48 contre et 1 abstention .

10-Le ministre de la formation professionnelle et de l’Emploi Youssef Fnira a recueilli 118 voix pour, 55 contre et 4 abstentions .

11-Le ministre de la jeunesse et des sports Zakaraia Belkhouja a obtenu 138 voix pour, 43 contre et une seule abstention.