Souhail Châour: Un système numérique sera mis en place afin de digitaliser toutes les zones industrielles

Le président et directeur général de l’Agence immobilière industrielle, Souhail Châour a déclaré aujourd’hui, 6 janvier 2020, lors du programme Ecomag, que l’agence était proactive puisque son programme pour 2021 était approuvé depuis mai 2020. Il a ajouté que la réalisation de 15 zones industrielles sur 42 zones programmées pour l’année 2018 a été reportée, notant que ces zones ont été programmées dans le prochain plan, compte tenu des nouvelles orientations de l’Etat et de la nouvelle approche de l’agence.

En outre, Souhail Châour a souligné que le nouveau projet est basé sur la création de vastes zones industrielles à proximité des ports ou des chemins de fer au lieu de petites zones. Il a également précisé que cette approche repose sur une rationalisation de la sélection des zones industrielles qui seront complétées selon des critères précis et objectifs, l’ampleur de leur besoin, la mesure dans laquelle ils seront apportés aux investisseurs ainsi que la disponibilité des fonds.

Dans le même propos, l’invité d’Ecomag a indiqué que l’Agence immobilière industrielle avait achevé 113 zones industrielles, ajoutant qu’elle avait proposé de créer un système qui permettrait l’entretien des zones industrielles existantes pour les préserver. Il a ajouté que la connexion représente 50% du coût d’initialisation. Et de confirmer que le plan de l’agence 2021-2023 était prêt et qu’il y avait une vision claire de la détermination des zones industrielles à finaliser, de leurs coûts et de la manière de les financer, ajoutant que le reste concerne les procédures administratives et juridiques qui en découlent.

Souhail Châour a indiqué que l’agence mettra en place un système d’information avancé qui permettra à toutes les zones industrielles d’être numérisées, et qu’elles seront financées par des fonds étrangers. Il a expliqué que l’accomplissement du projet débutera dans les 6 premiers mois de 2021 et que les travaux commenceront à la fin de l’année.

