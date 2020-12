Sonia Fendri: L’agilité est tout un état d’esprit, une vision et une culture

Sonia Fendri, Talent Director EY a déclaré, au micro de radio Express FM, mercredi 16 décembre 2020, que l’état d’esprit agile a aidé son entreprise à être réactif pendant la période de la crise sanitaire. En effet, l’entreprise était déjà préparée afin de faire face à cette situation inattendue et ce, à travers la rotation des équipes, la gestion à distance et la garantie soutenue de la qualité de service.

Derrière cette mise en place, il y avait une équipe très habile et tout le personnel était apte à travailler à domicile grâce à une assistance technique très importante en cas d’un dysfonctionnement de système. « Nous avons travaillé également sur la base d’une application qui nous a permis de tenir nos réunions et même des webinaires » a ajouté Sonia Fendri. Et d’ajouter qu’également une cellule d’écoute a été mise en place afin de soutenir et assister les cas de Covid positif.

Après le confinement, ce système de travail a été renforcé grâce à l’agilité et ce, en garantissant un travail de qualité vis-à-vis des clients de EY. S’y ajoute une plateforme de formation qui est EY Academy et s’adresse aux collaborateurs de l’entreprise. Tout cela a été possible grâce à un management agile.

