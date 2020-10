Sofiane Djaballah : Notre Etat décide qui doit mourir et qui doit vivre!

Sofiane Djaballah, chercheur dans le domaine social et coordinateur du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, est intervenu, jeudi 8 octobre 2020,sur les ondes de radio Express FM, déclarant que l’Etat est très faible et fait l’objet de nombreuses pressions, essentiellement d’ordre sanitaire, l’ayant amener à décider le confinement général lors de la première vague du Covid-19.

L’invité d’Ecomag a expliqué que ce choix fait par le gouvernement était extrémiste, en ce sens que le confinement a été appliqué à tous sans tenir compte des spécificités de chaque secteur économique ou couche sociale. « Ces derniers n’ont pas tous la même capacité et le potentiel de résilience ou de résistance. L’approche adoptée par le gouvernement a été foireuse dans ce cadre » a ajouté Sofiane Djaballah.

L’invité d’Ecomag a indiqué de même qu’aujourd’hui l’Etat tunisien s’est retrouvé dans l’obligation de se défaire de ses prérogatives ainsi que ses devoirs envers le citoyen. « L’Etat est faible et n’a aucun processus de projet sociétal, stratégique et se retrouve par ricochet à vivre dans une crise en continu. La Tunisie est aujourd’hui l’Etat qui décide qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir! » a regretté Sofiane Djaballah.

L'interview: الطبقات الهشّة و عمال القطاع الخاص كبفاش كان تأثير أزمة الكوفيد علاهم, الاجابة مع سفيان جاب الله عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادبة و الاجتماعيةL'interview Express: ثلاثة أسئلة مباشرة لسفيان جاب الله#Eco_Mag Publiée par Express FM sur Jeudi 8 octobre 2020

N.B