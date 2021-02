SMU Incubator, un nouvel incubateur pour les entrepreneurs SMU et autres

Noomen Lahimer Co-Head of SMU Incubator, est intervenu sur les ondes de radio Express FM, mercredi 24 février 2021 expliquant que l’idée de mettre en place un incubateur universitaire d’innovation et de technologies à fortes valeurs ajoutées, est venue d’une étude effectuée auprès d’un échantillon d’étudiants toutes branches confondues. Cette étude a fait ressortir que 10% de ces étudiants s’installent à leur propre compte dans les trois années qui suivent leur obtention de diplôme.

» Ces étudiants lorsqu’ils lancent leur projet ont des besoins d’accompagnement et d’encadrement. Nous avons un écosystème très intéressant avec un réseau très présent et des étudiants qui sont de nature entrepreneurs. De ce fait nous avons lancé le SMU Incubator » a expliqué Noomen Lahimer. Il a ajouté que cet incubateur sera mis à disposition des étudiants de SMU mais également pour d’autres étudiants en dehors. « Nous avons commencé la démarche volontaire avec la famille SMU et se poursuivra avec d’autres entrepreneurs, ce qui sera très intéressant pour consacrer la diversité » a souligné Noomen Lahimer.

A noter qu’aujourd’hui, se tiendra la journée de démonstration de la première cohorte d’incubateurs SMU qui aura lieu le mercredi 24 février à 14h00.L’objectif du Demo Day est de se connecter avec les 11 Startups pour des investissements potentiels ou des partenariats. Les startups (transfert d’argent blockchain, tourisme alternatif, transport intelligent, marché du cadeau …) ont traversé quatre mois de travail acharné pour développer leurs idées, construire des prototypes, acquérir des clients et se préparer à se développer.

SMU