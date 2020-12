Slim Dimassi: La décision d’annulation des festivités du Nouvel An est arrivée tardivement

Slim Dimassi, vice-président de la Fédération tunisienne des hôtels, a déclaré, ce mercredi 23 décembre 2020 sur les ondes de radio Express FM, que les récentes mesures annoncées hier par le gouvernement en vue d’empêcher la tenue des célébrations du Nouvel An sont arrivées tardivement et devaient être annoncées depuis le début du mois.

Il a ajouté qu’il existe des établissements touristiques qui se sont préparés pour cette occasion et ont dépensé beaucoup d’argent, ce qui a rendu de nombreuses personnes du secteur confuses quant à la manière d’agir face à ce dilemme et de s’interroger qui pourra les indemniser. Et d’indiquer que le pays n’a pas les capacités de mettre en œuvre des solutions pour le secteur du tourisme, ajoutant que les mesures qui ont été prises après le confinement général ont été marquées par un rythme très lent.

L’invité d’EcoMag a également expliqué que ces mesures avaient exclu certains hôtels de l’obtention de prêts, notant que les promesses étaient nombreuses, mais que rien n’en est sorti sauf l’encaissement de 200 dinars au profit des employés des établissements touristiques.

Slim Dimassi a déclaré que de nombreux hôtels ont été contraints de fermer temporairement leurs portes, en particulier ceux qui ont le plus d’employés et nécessitent le plus d’entretien. Il a déclaré que 71 mille des employés des établissements touristiques appartiennent à la catégorie ayant bénéficier des 200 dinars d’aide, ajoutant que ce chiffre pourrait atteindre 450 mille travailleurs.

